Z razstavo o zgodovini zavoda na Tratah dostopni dodatni prostori gradu Cmurek

Gornja Radgona, 10. septembra - V Muzeju norosti na gradu Cmurek danes odpirajo razstavo Neskončne Trate norosti, ki prek pričevanj nekdanjih zaposlenih, stanovalcev in njihovih svojcev pripoveduje o nastanku, delovanju in zaprtju zavoda za duševno in živčno bolne, ki je deloval v tem gradu. Z novo postavitvijo tudi odpirajo za javnost doslej še nedostopne prostore gradu.