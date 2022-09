Azijske borze navzgor

Tokio, 9. septembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes zvišali in sledili četrtkovi rasti na Wall Streetu. Tečaji so se okrepili ob šibkejšem dolarju in upanju na ukrepe za spodbujanje gospodarstva na Kitajskem, so pa vlagatelji ob zviševanju obrestnih mer in upočasnjevanju gospodarske rast previdni, poročajo tuje tiskovne agencije.