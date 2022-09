Iz sveta novi odzivi na smrt Elizabete II.

London/Moskva/Peking, 9. septembra - Iz sveta se je zvrstilo več novih odzivov na smrt britanske kraljice Elizabete II., ki se je v četrtek poslovila po več kot 70 letih na prestolu. Spominu nanjo sta se med drugim poklonila še predsednika Kitajske in Rusije, Xi Jinping in Vladimir Putin, v Braziliji so razglasili tridnevno žalovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.