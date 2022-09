New York, 9. septembra - Poljakinja Iga Swiatek in Tunizijka Ons Jabeur sta finalistki teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Prva je ugnala Belorusinjo Arino Sabalenka s 3:6, 6:1 in 6:4, druga pa Francozinjo Caroline Garcia s 6:1 in 6:3.