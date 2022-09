Brazilci sedmič zapovrstjo v polfinalu, Poljaki nadaljujejo pohod

Zabrze, 8. septembra - Poljska in brazilska odbojkarska reprezentanca sta zadnji polfinalistki svetovnega prvenstva, ki ga gostita Slovenija in Poljska. V četrtfinalu so Brazilci v poljskih Gliwicah za sedmi zaporedni nastop v polfinalu SP premagali Argentino s 3:1 (-16, 23, -22, -21), Poljaki pa so bili s 3:2 (20, 25, -21, -22, 12) boljši od ZDA.