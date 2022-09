Newyorške borze končale v zelenem

New York, 8. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na borzi so trgovanje končale z zmerno rastjo, saj so si opomogle od zgodnjih izgub po največjem zvišanju obrestnih mer evropske centralne banke doslej in bolj negotovih napovedih ameriške centralne banke, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.