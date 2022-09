Šimundža z Ludogorcem do odmevne zmage proti Romi

Ljubljana, 8. septembra - Turški Fenerbahče slovenskega reprezentanta Mihe Zajca je v 1. krogu evropske lige gostil Dinamo Kijev in zmagal z 2:1. Nino Žugelj je z Bodö/Glimtom gostoval v Eindhovnu pri PSV (1:1), Ludogorec Anteja Šimundže in Žana Karničnika pa je z 2:1 premagal Romo. Graški Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata je z 1:0 ugnal Midtjylland.