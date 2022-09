Golob s predstavnikoma Slovenske škofovske konference o možnostih sodelovanja

Ljubljana, 8. septembra - Predsednik vlade Robert Golob je danes sprejel predsednika in podpredsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta in Petra Štumpfa. Predsedniku vlade sta predstavila aktivnosti Katoliške cerkve v Sloveniji, pogovor pa je tekel tudi o možnostih sodelovanja pri zagotavljanju pomoči socialno najšibkejšim v naši družbi, so sporočili iz Ukoma.