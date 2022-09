Krajevno močnejši nalivi z največ padavin na Krasu

Ljubljana, 8. septembra - Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je okoli poldneva nevihtno dogajanje iznad Italije in severnega Jadrana razširilo tudi nad Slovenijo. Pojavljali so se krajevno močnejši nalivi, sunki vetra in številni udari strel. Največ padavin so izmerili na Krasu. Gasilci so imeli največ dela na Obali, v okolici Sežane ter na območju Ljubljane.