Za novega direktorja javnega zavoda GO!2025 imenovan Gorazd Božič

Nova Gorica, 8. septembra - Novogoriški mestni svetniki so na današnji seji imenovali Gorazda Božiča za novega direktorja javnega zavoda GO! 2025 za obdobje do zaključka projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025. Božič je sicer javni zavod od junija vodil kot v.d. direktorja.