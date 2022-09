Grčija in Srbija neporaženi v osmino finala EP

Milano/Praga, 8. septembra - Z današnjimi tekmami zadnjega kroga v skupinah C in D se je končal skupinski del evropskega košarkarskega prvenstva. Reprezentanci Grčije in Srbije sta predtekmovalni del končali brez poraza in na vrhu svoje skupine. Iz teh dveh skupin so se v osmino finala prebili še košarkarji Hrvaške, Ukrajine, Italije, Finske, Poljske in Češke.