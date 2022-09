"London Bridge is down" - načrt dogodkov v primeru smrti Elizabete II.

London, 8. septembra - Britanske oblasti so za primer smrti kraljice Elizabete II. zasnovale poseben, desetdnevni načrt dogodkov, ki naj bi si sledili. Načrt od leta 2017 nosi ime Operacija Londonski Most (Operation London Bridge). Po poročanju tujih medijev so ga zasnovali že v 60. letih prejšnjega stoletja, a vse do nedavnega je bil zavit v tančico skrivnosti.