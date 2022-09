Italijanska policija pridržala 22 domnevnih članov 'Ndranghete

Rim, 8. septembra - Italijanska policija je danes sporočila, da je pridržala 22 posameznikov, ki jih sumijo članstva v kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta. Po navedbah policije so pridržani med drugim obtoženi posedovanja orožja in poskusov umora, prav tako pa naj bi izsiljevali več podjetij in se infiltrirali v občinsko upravo.