Vreme: Nevihtno

Ljubljana, 8. septembra - Ponoči se bodo nevihte pojavljale predvsem v zahodni polovici države. Ob morju bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes se bodo ob prehodu vremenske fronte pojavljale nevihte, ki jih bodo spremljali močni sunki vetra, krajevni nalivi, možen bo tudi pojav toče.

Obeti: V soboto in v nedeljo bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa bodo še nastajale krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta je zajela območje Alp in bo danes popoldne prešla tudi Slovenijo. Za njo bo k nam v višinah pritekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine še v krajih zahodno in južno od nas. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, le v krajih vzhodno od nas bo povečini suho vreme.