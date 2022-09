Geološki zavod zaradi napovedanih večjih količin padavin opozarja pred zemeljskimi plazovi

Prebivalci območij, ki so v preteklosti že utrpela plazove, naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo prebivalci teh območij pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na zastajanje vode. Podrobnejša navodila je moč najti na spletni strani Geološkega zavoda Slovenije, na naslovu sta.si/qIRLLq

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes izdala oranžno opozorilo, da bodo ob prehodu vremenske fronte, ki jih bodo spremljali močni sunki vetra in krajevni nalivi, možen tudi pojav toče.

Predvsem na jugozahodu države so ob hudourniških vodotokih možne poplave meteorne in zaledne vode. V primeru, da prebivalci opazijo naraščanje hudourniškega toka naj se umaknejo nad območje, ki ga lahko doseže voda. Ob tem naj ne skušajo prečkati vodnega toka. Iz nižjih prostorov, ki bi jih lahko zalila voda, umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti, a le če je to mogoče storiti pravočasno, so zapisali na Arso.

Po celi državi so možne močnejše krajevne nevihte s točo in močnejši piši vetra ter udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave. Arso še opozarja, da lahko udari strel zanetijo požare.

Prebivalcem svetujejo naj prehod nevihtne fronte počakajo na varnem mestu v zgradbi, na prostem pa poiščejo zavetje v zgradbah ali v v vozilu. Med nevihto naj se ljudje ne zadržujejo pod drevesi ali daljnovodi, saj so udari strel smrtno nevarni. Ob tem naj se prebivalci ne zadržujejo v bližini hudourniških vodotokov in ne parkirajo pod drevesi, so še opozorili na Arsu.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so meteorne vode zalile podvoz pod avtocesto in več kleti na širšem območju Sežane oz. Postojne. Na lokacijah so že intervenirala lokalna gasilska društva in vodo izčrpala ali odmašila jaške.