Ljubljanska borza: Pocenitev večine pomembnejših delnic

Ljubljana, 8. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,61 odstotka. Med pomembnejšimi so se negativnemu trendu izognile le delnice Zavarovalnice Triglav in Petrola, delnicam Telekoma Slovenije pa se tečaj ni spremenil. Borzni posredniki so ustvarili za nekaj več kot milijon evrov prometa, od tega polovico z delnicami Krke.