Slovenija država partnerica pri festivalu kratkih filmov v Novigradu

Novigrad, 9. septembra - Slovenija je država partnerica pri prvi izdaji mednarodnega festivala kratkih filmov v Novigradu, ki bo pod sloganom Istrani so nas prepričali, da se jim pridružimo! potekal od 16. do 18. septembra v Novigradu, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Na festivalu bodo prikazali več slovenskih filmov.