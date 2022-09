Nemčija in Nizozemska bosta usposabljali ukrajinske vojake pri odstranjevanju min

Berlin, 8. septembra - Nemčija in Nizozemska nameravata v okviru pomoči Ukrajini usposabljati ukrajinske vojake za odkrivanje in odstranjevanje min ter eksplozivnih naprav, sta danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa napovedali nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht in njena nizozemska kolegica Kajsa Ollongren.