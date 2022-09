V Arboretumu Volčji potok razstava Matija Jama in družina Souvan

Volčji Potok, 9. septembra - V Arboretumu Volčji potok so dopoldne odprli razstavo Matija Jama in družina Souvan. Na ogled so povečane reprodukcije trinajstih Jamovih slik, ki so postavljene v ambient senčnice v zelenem okolju Arboretuma. Z razstavo obeležujejo 150-letnico Jamovega rojstva.