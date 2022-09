Baltske države in Poljska dosegle dogovor glede omejitev pri vstopu ruskih državljanov

Vilnius, 8. septembra - Litva, Latvija, Estonija in Poljska so se dogovorile, da bodo najkasneje do 19. septembra uvedle omejitve pri vstopu ruskih državljanom z vizumi EU, so sporočili premierji štirih držav. Baltske države so se glede tega dogovorile že v sredo, razlog za uvedbo omejitev pa je, kot so dejali, znatno povečanje priliva ruskih državljanov v EU.