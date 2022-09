Macron začel reformni dialog z državljani

Pariz, 8. septembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes začel široka javna posvetovanja glede več ključnih vprašanj, kot so izobraževanje, podnebne spremembe in evtanazija. Z reformnim dialogom želi izpolniti obljubo volivcem, da bodo bolj vključeni v odločanje, opozicija pa je do njegovega načina kritična.