Prvi del sezone CD v znamenju človeka do narave

Ljubljana, 8. septembra - Prva polovica nove sezone Cankarjevega doma (CD) bo v znamenju človeka do narave, je na predstavitvi povedala direktorica CD Uršula Cetinski in opozorila na naravoslovno razstavo V vrtincu sprememb, ki jo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije odpirajo novembra. Predstavili so še niz glasbenih, gledališčih, filmskih projektov in filozofsko konferenco.