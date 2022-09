V Cukrarni na ogled interaktivna inštalacija Williama Forsytha

Ljubljana, 9. septembra - V Galeriji Parter v Cukrarni bodo drevi odprli razstavo Williama Forsytha kot nadaljevanje programske sheme en prostor - en umetnik - en projekt. Razstava vključuje tretjo različico interaktivne instalacije z naslovom Nikjer in hkrati povsod in video Predavanja o tehnologijah improvizacije. Na ogled bo do 13. novembra 2022.