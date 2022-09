Notranje ministrstvo v prvih 100 dneh orisalo novo migracijsko politiko in pripravilo več zakonodajnih sprememb

Ljubljana, 8. septembra - Ministrstvo za notranje zadeve je v prvih 100 dneh vlade pripravilo več sprememb zakonodaje, orisalo novo migracijsko politiko in dalo nove usmeritve policiji glede javnih shodov in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili z ministrstva. Vzpostavilo je tudi tvorno sodelovanje s stanovskimi združenji in policijskima sindikatoma.