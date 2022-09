Horvat ob 100 dneh vlade pohvalil spopadanje z energetsko krizo za gospodinjstva, kritičen do manjka pomoči gospodarstvu

Ljubljana, 8. septembra - Poslanec NSi Jožef Horvat je ob stotih dneh vlade Roberta Goloba pohvalil njeno delo na področju sprejetja učinkovitih ukrepov za spopadanje z energetsko krizo za gospodinjstva, kritičen pa je do manjka pomoči gospodarstvu. Prav tako so v NSi od vlade več pričakovali na področju zdravstva, so iz NSi sporočili po današnji izjavi Horvata.