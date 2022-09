Znanstveniki z Oxforda razvili cepivo proti malariji z visoko stopnjo zaščite

London, 8. septembra - Znanstveniki z univerze v Oxfordu so razvili cepivo proti malariji, ki bi lahko predstavljalo prelomnico v boju proti tej bolezni. Cepivo bi lahko začeli uporabljati že prihodnje leto, potem ko so testi pokazali, da nudi skoraj 80-odstotno zaščito pred to parazitsko boleznijo, ki jo prenašajo komarji in ogroža na milijone otrok, večinoma v Afriki.