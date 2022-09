V Belorusiji v začetku tedna pridržali odpravnico poslov EU

Bruselj, 8. septembra - V Belorusiji so v torek pridržali odpravnico poslov na delegaciji Evropske unije v Minsku Evelino Schulz, so danes potrdili na Službi EU za zunanje delovanje (EEAS). Poudarili so, da gre za resno kršitev dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. Beloruskega odpravnika poslov v Bruslju pa so že poklicali na pogovor.