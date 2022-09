Neurja povzročala težave v več delih Italije

Rim, 8. septembra - Neurja so danes povzročila težave v več delih Italije. Iz mesta Civitavecchia blizu Rima in okolice Gardskega jezera poročajo celo o tornadih, obilno deževje pa je povzročilo zemeljske plazove v pokrajini Como v Lombardiji. Marsikje so morali zaradi podrtih dreves posredovati gasilci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.