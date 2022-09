Golob: Ključen dosežek v 100 dneh vlade spoštljivost

Ljubljana, 8. septembra - Vlada je v prvih 100 dneh s spoštljivostjo v dialogu pokazala, da se da spremeniti politično kulturo, je danes v Ljubljani dejal premier Robert Golob in spoštljivost izpostavil kot ključen dosežek dosedanjega mandata. To obdobje je namenila tudi pripravam na to, kar nas čaka jeseni, je poudaril.