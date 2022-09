Policisti v okolici Tolmina zasegli več sadik in posušenih rastlinskih delcev konoplje

Nova Gorica, 8. septembra - Policisti Policijske postaje Tolmin so v sredo v enem od naselij v Občini Tolmin ob opravljanju hišne preiskave pri moškemu našli in zasegli skupno 27 visokoraslih sadik konoplje in štiri petlitrske posode s posušenimi rastlinskimi delci, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.