Pod drobnogledom platforme Obljuba dela dolg tudi zaveze Golobove vlade

Ljubljana, 8. septembra - Ustvarjalci platforme Obljuba dela dolg so po prvih sto dneh njenega delovanja pod prste začeli gledati tudi vladi Roberta Goloba. Pri tem bodo podrobno sledili in analizirali, kako aktualna vlada izpolnjuje 33 odmevnejših obljub iz koalicijske pogodbe, so povedali na današnji novinarski konferenci.