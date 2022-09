Nevladniki pozivajo k pravičnejšim dobavnim verigam

Ljubljana, 8. septembra - Več kot 100 organizacij civilne družbe in sindikatov je v torek v Bruslju začelo s kampanjo, ki na ravni EU poziva k oblikovanju zakonodaje za pravičnejšo trgovino. To sporočilo so na današnji okrogli mizi v kavarni Pritličje prenesle govorke, ki so razpravljale o tem, kako preprečiti izkoriščanje in kršitve človekovih pravic vzdolž dobavnih verig.