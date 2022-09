Na finalu atletskega pokala v Ljubljani tudi Čeh in Šutejeva

Ljubljana, 8. septembra - Ljubljana bo na stadionu v Šiški v petek in soboto gostila finale atletskega pokala Slovenije (APS), na katerem bosta drugi dan med drugimi nastopila Tina Šutej v skoku s palico in svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh. Oba sta z odličji na velikih tekmah in z izjemnimi nastopi v diamantni ligi zaznamovala sezono.