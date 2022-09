Vladna ekipa ob 100 dneh dela izpostavila dialog, stabilnost in zaupanje

Ljubljana, 8. septembra - Vladna ekipa se je ob 100 dneh vlade sprehodila čez dosedanje delo. Prepričani so, da predvolilne napovedi uresničujejo z zavzemanjem za krepitev socialne države, javnega zdravstva, s pomočjo prebivalstvu in gospodarstvu v negotovih razmerah. Predsedniki treh koalicijskih strank so zagotovili, da bodo z delom in soočanjem z izzivi nadaljevali.