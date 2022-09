Revizorji EU opozarjajo na tveganja glede izvajanja načrtov za okrevanje

Luxembourg, 8. septembra - Ocena nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo je opravila Evropska komisija, je po mnenju Evropskega računskega sodišča na splošno ustrezna, vendar še vedno obstajajo tveganja v zvezi z uspešnim izvajanjem načrtov. Ti so podlaga za črpanje sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.