Šolarje prevažal brez veljavnega vozniškega dovoljenja in s tehnično pomanjkljivim vozilom

Celje/Slovenj Gradec, 8. septembra - Na Koroškem so policisti v jutranjem nadzoru prometa ustavili voznika kombiniranega vozila, ki je v šolo peljal tri osnovnošolce. Ugotovili so, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in da vozilo ni bilo tehnično brezhibno. Odkrili so še več drugih nepravilnosti. Vozilo so zasegli, zoper voznika in ostale vpletene pa bodo ukrepali.