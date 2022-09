Slovenski hokejisti za uvod elitnega SP s Švicarji

Ljubljana, 8. septembra - Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes objavila sestavo tekmovalnih skupin in razpored tekem svetovnega prvenstva elitne divizije v prihajajoči sezoni, ki ga bosta od 12. do 28. maja 2023 skupaj gostila Tampere na Finskem in Riga v Latviji. Slovenci se bodo v skupini B za uvod pomerili s Švicarji.