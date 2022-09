Na begu pred policisti povzročil prometno nesrečo

Ptuj, 8. septembra - Voznik neregistriranega vozila v sredo kljub znakom ni ustavil ptujski policijski patrulji in je nadaljeval vožnjo. Patrulja je peljala za njim in ga znova poskušala ustaviti, vendar je voznik kljub temu nadaljeval vožnjo, kršil prometne predpise ter pri tem oplazil drugo vozilo in povzročil materialno škodo, so sporočili s PU Maribor.