Na vileniški okrogli mizi o raznolikosti evropskih literatur in drži do ruskih ustvarjalcev

Ljubljana, 8. septembra - V sklopu festivala Vilenica je bila v sredo zvečer na vrtu DSP okrogla miza, na kateri so gostje spregovorili o pojmih, kot sta Evropejec in evropska literatura. Dotaknili so se tudi vojne v Ukrajini ter se spraševali, kakšno držo zavzeti do ruske literature in ustvarjalcev.