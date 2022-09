Znani nominiranci za pesniško nagrado Fanny Haussmann 2022

Žalec, 11. septembra - Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je že peto leto zapored razpisal pesniško nagrado Fanny Haussmann, poimenovano po prvi slovenski pesnici. Žirija je za pesniško nagrado Fanny Haussmann nominirala tri avtorice ter dva avtorja, in sicer Cvetko Bevc, Miljano Cunta in Vesno Šare ter Francija Novaka in Andraža Poliča.