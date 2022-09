Voznik pobegnil v gozd, njegov avto z migranti pa je trčil v policijsko vozilo

Brežice, 8. septembra - Policisti enote za nadzor državne meje so v sredo zjutraj pri Brežicah skušali ustaviti voznika enoprostorca, za katerega so sumili, da prevaža migrante. Ker se na njihove znake ni odzival, so zapeljali predenj in ga skušali ustaviti s počasno vožnjo. Pri tem je voznik skočil iz vozila in začel bežati v gozd, vozilo pa je trčilo v policijski avto.