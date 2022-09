Azijske borze večinoma višje

Tokio, 8. septembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so danes sledili sredini rasti na Wall Streetu in se zvišali. Vlagatelji sicer ostajajo previdni zaradi šibkosti kitajskega gospodarstva, energetske krize v Evropi ter inflacije in zvišanja obrestnih mer v zahodnih državah, poročajo tuje tiskovne agencije.