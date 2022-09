Alcaraz po maratonu premagal Sinnerja za polfinale OP ZDA

New York, 8. septembra - V New Yorku so znani vsi polfinalisti zadnjega turnirja za grand slam v sezoni. Američan Frances Tiafoe, ki je izločil devetega nosilca odprtega prvenstva ZDA Rusa Andreja Rubljova, se bo v polfinalu pomeril s Špancem Carlosom Alcarazem. Španski najstnik je po petih urah in 18 minutah s 3:2 v nizih premagal Italijana Jannika Sinnerja.