New York, 8. septembra - Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios bo moral plačati najvišjo kazen doslej na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Organizatorji so mu namreč naložili 14.000 dolarjev kazni zaradi neprimernega obnašanja ob četrtfinalnem porazu v petih nizih proti Rusu Karenu Hačanovu.