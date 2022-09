Iga Swiatek gladko v polfinale OP ZDA

New York, 8. septembra - Najboljša teniška igralka na svetu Iga Swiatek se je uvrstila v polfinale odprtega prvenstva ZDA. Poljakinja je v četrtfinalu s 6:3 in 7:6 (4) premagala domačinko Jessico Pegula, zadnjo Američanko na turnirju. Za dvakratno zmagovalko OP Francije Swiatkovo je to že največji uspeh na grand slamu na trdi podlagi v New Yorku.