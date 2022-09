New York, 7. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Medtem se močno ceni nafta, in sicer je cena za severnomorsko nafto brent prvič od začetka ruske vojne v Ukrajini padla pod mejo 90 dolarjev za sod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.