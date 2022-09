Bohinjska Bistrica, 7. septembra - Svojci pogrešajo 11-letnega Liama Šurca iz Bohinja. Nazadnje so ga videli v Bohinjski Bistrici okoli 13. ure. Oblečen je v sive kratke hlače, rdečo majico, temen pulover s kapuco in športne čevlje, na sebi pa ima belo-modro šolsko torbo, so sporočili iz policijske postaje Kranj.