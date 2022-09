Karlovec, 7. septembra - Slovenski atlet Jan Vukovič (Kladivar Celje) je zmagal na mitingu v hrvaškem Karlovcu na 600 m in je s časom 1:16,44 postavil mlajši članski slovenski rekord. Vid Botolin (Kladivar) je bil drugi na 2000 m (5:10,18) in je tudi tekel državni rekord do 23 let.