WHO opozarja na smrtne žrtve lakote v Somaliji

Ženeva, 8. septembra - Veliko ljudi v Somaliji je zaradi izjemne lakote verjetno že umrlo, je v sredo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in opozorila, da tamkajšnji humanitarni delavci ne morejo dohajati naraščajočih potreb. Na razmere v tej vzhodnoafriški državi, ki jo pesti najhujša suša v zadnjih 40 letih, so že v začetku tedna opozorili tudi pri ZN.