Mineva stoti dan vlade Roberta Goloba

Ljubljana, 8. septembra - Vlada Roberta Goloba, ki je v DZ zaprisegla 1. junija, danes obeležuje svoj stoti dan. Koalicijski partnerji, ki so morali takoj zagristi v izzive draginje in covida-19, so zadovoljni z do sedaj opravljenim delom. Ocenjujejo, da je koalicija trdna in deluje usklajeno. Opozicija medtem vladi ob izzivih draginje očita predvsem prepočasno odzivanje.